Об этом говорится в материале The Washington Post.

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Десятки российских планерных бомб упали на территории России

Согласно документу, по меньшей мере 38 бомб, которым приписывают недавние территориальные успехи России, упали в Белгородской области на границе с Украиной между апрелем 2023 и апрелем 2024 года, хотя большинство из них не взорвались.

Отмечается, что по меньшей мере четыре бомбы упали на сам город Белгород, региональный центр с населением около 400 тысяч человек. Еще 7 нашли в окрестных пригородах. Больше всего, а именно 11, упало в приграничном Грайворонском районе, где некоторые из них не удалось найти из-за "сложной оперативной обстановки".

В издании указали, что документ, изначально был перехвачен украинской разведкой и передан The Post, содержит таблицу инцидентов со ссылками на чрезвычайные постановления об обезвреживании бомб и эвакуации и является продуктом отдела по чрезвычайным ситуациям города Белгорода.



Десятки российских планерных бомб упали на территории России / Инфографика The Washington Post

Большинство бомб обнаружили гражданские лица – лесники, фермеры или жители окрестных сел. В большинстве случаев Министерство обороны не знало, когда были запущены бомбы, что указывает на то, что некоторые из них могли находиться там в течение нескольких дней.

Издание пишет, что независимое российское СМИ Astra подтвердило, что многие инциденты, описанных в документе, совпадают с теми, которые оно получило от местных органов власти и из сообщений в местных средствах массовой информации.

Местные власти, в целом, молчат об этих инцидентах, сообщая только о "несчастных случаях", обвиняя в них украинские обстрелы или просто не сообщая о различных взрывах, прогремевших в регионе, особенно в последнее время.

Согласно подсчетам Astra, Россия случайно сбросила более сотни бомб на собственную территорию, а также на оккупированные районы на востоке Украины за последние четыре месяца – в тот самый период, когда наблюдалось значительное увеличение использования планерных бомб.

Российское правительство не ответило на просьбу издания прокомментировать документ или сообщения о неудачном применении планерных бомб.

Планерные бомбы – советский пережиток времен холодной войны, разработанный как "немые бомбы" для сброса на цель. Россия адаптировала этот обширный арсенал неуправляемых бомб к современной войне, модернизировав их системами наведения, известными как комплекты УМПК – дешевыми выдвижными крыльями и навигационными системами.

Это позволяет российским самолетам Су-34 и Су-35 запускать их с расстояния около 40 миль, что является недосягаемым для большинства украинских систем противовоздушной обороны.

В The Washington Post отметили, что планерные бомбы создали дополнительное давление на наземную противовоздушную оборону Украины и сыграли важную роль в уничтожении Авдеевки, которую российские войска захватили в середине февраля.

Лучшей защитой Украины от них является американская ракета класса "земля-воздух" Patriot, которая может уничтожить российский самолет еще до того, как он приблизится, чтобы выпустить бомбу, но эти системы есть в дефиците,

– указали в издании.

В конце марта Министерство обороны России объявило о разработке новой, более тяжелой версии планерной бомбы FAB-3000. Ее окончательно развернули 21 июня против украинского села Липцы.

Российские военные также сообщали, что производство легких FAB-500 и FAB-1500 было существенно увеличено.