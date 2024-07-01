Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

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Десятки російських планерних бомб впали на території Росії

Згідно з документом, щонайменше 38 бомб, яким приписують нещодавні територіальні успіхи Росії, впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, хоча більшість з них не вибухнули.

Зазначається, що щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, регіональний центр з населенням близько 400 тисяч осіб. Ще 7 знайшли в навколишніх передмістях. Найбільше, а саме 11, впало в прикордонному Грайворонському районі, де деякі з них не вдалося знайти через "складну оперативну обстановку".

У виданні вказали, що документ, спочатку був перехоплений українською розвідкою і переданий The Post, містить таблицю інцидентів з посиланнями на надзвичайні постанови про знешкодження бомб і евакуацію і є продуктом відділу з надзвичайних ситуацій міста Бєлгорода.



Десятки російських планерних бомб впали на території Росії / Інфографіка The Washington Post

Більшість бомб виявили цивільні особи – лісники, фермери або мешканці навколишніх сіл. У більшості випадків Міністерство оборони не знало, коли були запущені бомби, що вказує на те, що деякі з них могли знаходитися там протягом декількох днів.

Видання пише, що незалежне російське ЗМІ Astra підтвердило, що багато інцидентів, описаних у документі, збігаються з тими, які воно отримало від місцевих органів влади та з повідомлень у місцевих засобах масової інформації.

Місцева влада, загалом, мовчить про ці інциденти, повідомляючи лише про "нещасні випадки", звинувачуючи в них українські обстріли або просто не повідомляючи про різні вибухи, що прогриміли в регіоні, особливо останнім часом.

Відповідно до підрахунків Astra, Росія випадково скинула понад сотню бомб на власну територію, а також на окуповані райони на сході України за останні чотири місяці – в той самий період, коли спостерігалося значне збільшення використання планерних бомб.

Російський уряд не відповів на прохання видання прокоментувати документ або повідомлення про невдале застосування планерних бомб.

Планерні бомби – радянський пережиток часів холодної війни, розроблений як "німі бомби" для скидання на ціль. Росія адаптувала цей великий арсенал некерованих бомб до сучасної війни, модернізувавши їх системами наведення, відомими як комплекти УМПК – дешевими висувними крилами та навігаційними системами.

Це дозволяє російським літакам Су-34 і Су-35 запускати їх з відстані близько 40 миль, що є недосяжним для більшості українських систем протиповітряної оборони.

У The Washington Post зазначили, що планерні бомби створили додатковий тиск на наземну протиповітряну оборону України та відіграли важливу роль у знищенні Авдіївки, яку російські війська захопили в середині лютого.

Найкращим захистом України від них є американська ракета класу "земля-повітря" Patriot, яка може знищити російський літак ще до того, як він наблизиться, щоб випустити бомбу, але ці системи є в дефіциті,

– вказали у виданні.

Наприкінці березня Міністерство оборони Росії оголосило про розробку нової, важчої версії планерної бомби FAB-3000. Її остаточно розгорнули 21 червня проти українського села Липці.

Російські військові також повідомляли, що виробництво легших FAB-500 і FAB-1500 було суттєво збільшено.