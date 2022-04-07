Об этом сообщили на странице Государственной пограничной службы. Оперативники отметили, что женщину вместе с материалами, удостоверяющими причастность ее сына к российским войскам, передали Службе безопасности Украины.

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Пограничная служба обнаружила мать одного из оккупантов

Оперативники Госпогранслужбы установили, что женщина направлялась с Киевщины на Восток, где планировала в ближайшее время встретиться с сыном военным. Впрочем, просмотрев "семейную переписку", пограничники обнаружили антиукраинские сообщения.



Сообщения оккупанта / Фото Государственная пограничная служба Украины

О причастности сына задержанной к войне против Украины указывают и отправленные им фото.

Сын слал фотографии, где он и другие орки позируют с оружием в русской военной форме,

– отмечают в Госпогранслужбе.



Фото с другими оккупантами / Фото Государственная пограничная служба Украины



Фото вражеских ракетных комплексов / Фото Государственная пограничная служба Украины

Он фотографировался даже на фоне тактических ракетных комплексов, являющихся доказательством его преступления. Объяснение даст сотрудникам СБУ, куда ее передали пограничники.

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