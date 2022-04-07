Про це повідомили на сторінці Державної прикордонної служби України. Оперативники зазначили, що жінку разом із матеріалами, які засвідчують причетність її сина до російських військ, передали в Службу безпеки України.

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Прикордонна служба виявила матір одного з окупантів

Оперативники Держприкордонслужби встановили, що жінка направлялася з Київщини на Схід, де планувала найближчим часом зустрітися з сином-військовим. Утім, переглянувши "сімейну переписку", прикордонники виявили антиукраїнські повідомлення.



Повідомлення окупанта / Фото Державна прикордонна служба України

Про причетність сина затриманої до війни проти України вказують і надіслані ним фото.

Син слав світлини, де він та інші орки позують зі зброєю у російській військовій формі,

– зазначають у Держприкордонслужбі.



Фото з іншими окупантами / Фото Державна прикордонна служба України



Фото ворожих ракетних комплексів / Фото Державна прикордонна служба України

Він фотографувався навіть на фоні тактичних ракетних комплексів, що є доказом його злочину. Пояснення жінка надасть співробітникам СБУ, куди її передали прикордонники.

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