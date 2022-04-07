Про це повідомили на сторінці Державної прикордонної служби України. Оперативники зазначили, що жінку разом із матеріалами, які засвідчують причетність її сина до російських військ, передали в Службу безпеки України.
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Прикордонна служба виявила матір одного з окупантів
Оперативники Держприкордонслужби встановили, що жінка направлялася з Київщини на Схід, де планувала найближчим часом зустрітися з сином-військовим. Утім, переглянувши "сімейну переписку", прикордонники виявили антиукраїнські повідомлення.
Повідомлення окупанта / Фото Державна прикордонна служба України
Про причетність сина затриманої до війни проти України вказують і надіслані ним фото.
Син слав світлини, де він та інші орки позують зі зброєю у російській військовій формі,
– зазначають у Держприкордонслужбі.
Фото з іншими окупантами / Фото Державна прикордонна служба України
Фото ворожих ракетних комплексів / Фото Державна прикордонна служба України
Він фотографувався навіть на фоні тактичних ракетних комплексів, що є доказом його злочину. Пояснення жінка надасть співробітникам СБУ, куди її передали прикордонники.
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