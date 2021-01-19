Каких провокаций ожидать Байдену от Трампа: эксперт назвал прогнозы инаугурации
Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года. В Вашингтон уже прибыли тысячи нацгвардейцев. Стоит ли ожидать новоизбранному президенту попыток сорвать церемонию и других провокаций от своего предшественника Дональда Трампа?
В последний день своего президентства Дональд Трамп планирует подписать около 100 помилований. Директор центра международных исследований Владимир Дубовик рассказал, кто попадет в этот список в эфире 24 канала.
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Как отметил Дубовик, каждый президент Америки в последние дни своего президентства подписывал помилование. Однако возникает вопрос, кто на этот раз войдет в список: только политические союзники Трампа или и другие заключенные.
Спрогнозировать попадет ли сам Трамп и его дети в этот список – невозможно,
– отметил Дубовик.
Также эксперт отметил, что поддержку помилований выражают не только сторонники Трампа, но и другие американцы.
Эксперт надеется, что инаугурация 20 января пройдет спокойно, но подчеркнул, что провокаций ждать можно.
По словам Дубовика, в Вашингтон уже прибыло 25 тысяч бойцов Нацгвардии.
Главное о ситуации в Америке
- Сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. При штурме погибло 5 человек.
- Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа, но для этого нужно еще решение Сената.
- Спецслужбы США сообщили, что 20 января по всей стране готовят вооруженные протесты.
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