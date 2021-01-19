Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года. В Вашингтон уже прибыли тысячи нацгвардейцев. Стоит ли ожидать новоизбранному президенту попыток сорвать церемонию и других провокаций от своего предшественника Дональда Трампа?

В последний день своего президентства Дональд Трамп планирует подписать около 100 помилований. Директор центра международных исследований Владимир Дубовик рассказал, кто попадет в этот список в эфире 24 канала.

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Как отметил Дубовик, каждый президент Америки в последние дни своего президентства подписывал помилование. Однако возникает вопрос, кто на этот раз войдет в список: только политические союзники Трампа или и другие заключенные.

Спрогнозировать попадет ли сам Трамп и его дети в этот список – невозможно,

– отметил Дубовик.

Также эксперт отметил, что поддержку помилований выражают не только сторонники Трампа, но и другие американцы.

Эксперт надеется, что инаугурация 20 января пройдет спокойно, но подчеркнул, что провокаций ждать можно.

По словам Дубовика, в Вашингтон уже прибыло 25 тысяч бойцов Нацгвардии.

Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Демократ Джо Байден победил республиканца и действующего главу США Дональда Трампа.

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