Інавгурація Джо Байдена відбудеться 20 січня 2021 року. У Вашингтон вже прибули тисячі нацгвардійців. Чи варто очікувати нообраному президенту спроб зірвати церемонію та інших провокацій від свого попередника Дональда Трампа?

В останній день свого президентства Дональд Трамп планує підписати близько 100 помилувань. Директор центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик розповів, хто потрапить до цього списку в ефірі 24 каналу.

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Як відзначив Дубовик, кожен президент Америки в останні дні свого президентства підписував помилування. Проте виникає питання, хто цього разу ввійде до списку: лише політичні союзники Трампа чи й інші в'язні.

Спрогнозувати чи потрапить сам Трамп та його діти у цей список – неможливо,

– зазначив Дубовик.

Також експерт зауважив, що підтримку помилувань висловлюють не лише прихильники Трампа, а й інші американці.

Експерт сподівається, що інавгурація 20 січня пройде спокійно, але наголосив, що провокацій чекати можна.

За словами Дубовика, у Вашингтон вже прибуло 25 тисяч бійців Нацгвардії.

Вибори президента США відбулись 3 листопада 2020 року. Демократ Джо Байден переміг республіканця та чинного главу США Дональда Трампа.

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