Яких провокацій очікувати Байдену від Трампа: експерт назвав прогнози інавгурації
Інавгурація Джо Байдена відбудеться 20 січня 2021 року. У Вашингтон вже прибули тисячі нацгвардійців. Чи варто очікувати нообраному президенту спроб зірвати церемонію та інших провокацій від свого попередника Дональда Трампа?
В останній день свого президентства Дональд Трамп планує підписати близько 100 помилувань. Директор центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик розповів, хто потрапить до цього списку в ефірі 24 каналу.
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Як відзначив Дубовик, кожен президент Америки в останні дні свого президентства підписував помилування. Проте виникає питання, хто цього разу ввійде до списку: лише політичні союзники Трампа чи й інші в'язні.
Спрогнозувати чи потрапить сам Трамп та його діти у цей список – неможливо,
– зазначив Дубовик.
Також експерт зауважив, що підтримку помилувань висловлюють не лише прихильники Трампа, а й інші американці.
Експерт сподівається, що інавгурація 20 січня пройде спокійно, але наголосив, що провокацій чекати можна.
За словами Дубовика, у Вашингтон вже прибуло 25 тисяч бійців Нацгвардії.
Головне про ситуацію в Америці
- Прихильники Трампа штурмували Капітолій 6 січня 2021 року. При штурмі загинуло 5 людей.
- Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа, але для цього потрібне ще рішення Сенату.
- Спецслужби США повідомили, що 20 січня по всій країні готують збройні протести.
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