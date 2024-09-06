Новый министр молодежи и спорта рассказал о планах сотрудничества с Усиком

Матвей Бедный рассказал о планах по сотрудничеству с боксером Александром Усиком. Новый министр рассказал, что они уже обсуждали со спортсменом совместную работу.

В четверг, 5 августа, Матвея Бедного официально утвердили на должность министра молодежи и спорта Украины. До этого он был исполняющим обязанности.

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Бедный о сотрудничестве с Усиком

На вопрос, можно ли сейчас говорить о сотрудничестве Александра и Министерства молодежи и спорта Украины, Матвей Бедный ответил положительно.

Абсолютно! Мы очень много говорили с Александром. Видим общий путь, уже наметили шаги, которые планируем реализовывать. Уверен, что будем много работать вместе,

– сообщил новый министр.

В частности он рассказал о первых результатах, отметив, что любые изменения в спортивной сфере, особенно такие глубокие и системные, требуют времени, чтобы достичь значительных результатов.

"Сегодня имеем ряд вызовов, которые требуют комплексного подхода, начиная от недостаточного количества качественного спортивного резерва к внедрению современных научно-методических подходов к подготовке спортсменов. Приоритетом является развитие массового спорта, что заложит фундамент для качественного резерва и будет способствовать привлечению как можно большего количества граждан к активному образу жизни и, как следствие, спорта высших достижений", – добавил Матвей Бедный

Напомним, что предшественником Матвея Бедного был Вадим Гутцайт. Сейчас экс-министр работает в должности председателя Национального олимпийского комитета в Украине.