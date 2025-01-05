Поэтому важным вопросом для Украины остается именно окружение будущего президента США. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что рядом с Трампом сейчас есть человек, который имеет на него наибольшее влияние.

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Кто имеет наибольшее влияние на Трампа

По словам исполнительного директора, Трамп не разделяет войну России против Украины на позиции "добра" и "зла", для него важны его интересы и интересы для США.

В то же время в администрации Трампа есть люди с кардинально отличными взглядами. Поэтому остается вопрос, кто в этой администрации будет иметь больше власти.

Например, если власть будет у Марка Рубио или Майка Волца, то мы можем ожидать нормальную политику в отношении Украины, они понимают важность борьбы с Путиным. Если власть будут иметь Джей Ди Вэнс или Илон Маск – здесь будет по-другому,

– заметил он.

Эпштейн заметил, что сейчас на Трампа имеют влияние несколько человек. Очевидно, что наибольшее пока имеет Маск. Хотя в их отношениях присутствуют конфликты, Трамп "должен" Маску из-за его помощи в предвыборной кампании. Стоит напомнить, что Маск даже присутствовал на телефонном разговоре Трампа и Владимира Зеленского.

Маск и Трамп могут "подраться", если у них когда-то будут разногласия, они пойдут в разные стороны. Это может иметь большое влияние на внешнюю политику США,

– подчеркнул он.

Кроме того, влияние на будущего президента США имеет будущая глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Поскольку она достаточно приближена к формату традиционного республиканца, то, вероятно, сможет убедить Трампа, что против российского диктатора нужно бороться.

Интересно, что у Трампа "разборки" случаются чуть ли не каждую неделю. Это не Джо Байден, который 4 года подряд имел одного министра иностранных дел. У Трампа люди меняются часто, поэтому здесь вопрос, кто и как долго у него "проживет",

– подчеркнул исполнительный директор.