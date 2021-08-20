Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. По его словам, многие депутаты не отдыхали в августе, ведь готовили законопроекты.

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Над чем будут работать нардепы

Гетманцев заметил, что говорится о нескольких направлениях. В частности, о большом налоговом законе, который называют "антиолигархическим". Также это реформа финансового сектора, а именно:

закон "О страховании";

закон "О кредитных союзах";

закон "О финансовых компаниях и финансовых услугах".

Гетманцев отметил, что украинцы ждут эти законопроекты.

Если вы говорите обо мне и о нашем комитете, то планы у нас очень грандиозные,

– заявил депутат.

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Интервью с Данилом Гетманцевым: смотрите видео