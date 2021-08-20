Про це у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, багато депутатів не відпочивали у серпні, адже готували законопроєкти.
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Над чим працюватимуть нардепи
Гетманцев зауважив, що мовиться про кілька напрямів. Зокрема, про великий податковий закон, який називають "антиолігархічним". Також це реформа фінансового сектору, а саме:
- закон "Про страхування";
- закон "Про кредитні спілки";
- закон "Про фінансові компанії і фінансові послуги".
Гетманцев зауважив, що українці чекають на ці законопроєкти.
Якщо ви говорите про мене і про наш комітет, то плани у нас дуже грандіозні,
– заявив депутат.
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Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео