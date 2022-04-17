Планы по высадке десанта провалились, – Арестович о том, есть ли вероятность наступления с моря

Планы России по высадке десанта по линии Николаев – Одесса полностью провалились. После потопления крейсера "Москва" можно не волноваться.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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"Я не вижу вероятности наступления с моря, потому что планы по высадке десанта по линии Николаев – Одесса полностью провалились, они не справятся", – отметил советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, были определенные сообщения, что россияне якобы хотят высадить морской десант в Мариуполе, то есть зайти со стороны порта, где украинская сторона держит оборону.

Русским адмиралам неймется. Посмотрим, получится у них это или нет, потому что урок Бердянска также не надо забывать,

– отметил советник главы ОПУ.

В Бердянске 24 марта военно-морские силы Украины взорвали и уничтожили российский десантный корабль "Орск".

Арестович добавил, что у оккупантов есть определенные планы, однако украинская сторона этому будет противодействовать.

Арестович ответил, есть ли вероятность наступления России с моря: смотрите видео