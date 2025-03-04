Путин настроен на победу, потому что имеет масштабные мечты. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший офицер ядерных и ракетных сил США Джейк Бро.

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"Путин думает о наследии"

Джейк Бро отметил, что Путин не чувствует сопротивления внутри России, в своих руководящих элитах. Поэтому он собирается идти в сторону стран Балтии, официально аннексировать Беларусь, а также пойти на Сувальский коридор в Польше, в Молдову.

Так называемый глава Кремля хочет всю Украину, а не только те части, которые он сейчас контролирует. Это может быть проект длиной в столетие, но Путину абсолютно безразлично. Даже когда он умрет, кто бы ни был его преемником, он может продолжать "путинизм" и действовать для возрождения российской империи.

Через 500 лет, когда Россия будет контролировать половину Европы, Центральной Азии и Кавказа, по всей России будут установлены памятники Путину. Вот о чем он думает. Когда у вас есть такой уровень власти, богатства и контроля, вы начинаете думать о своем наследии,

– сказал бывший офицер США.

Ведь таким диктаторам, как Путин, безразлично, сколько людей погибнет, безразлично на людей, на которых они нападают, так на их собственных военных. Это просто об их собственной ненасытной жажде власти.