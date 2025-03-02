Представитель российского президента Дмитрий Песков сказал, что подходы администрации Дональда Трампа к внешней политике "во многом" соответствуют российским. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов.

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Новая администрация принесла изменения

Песков обратил внимание на совместное голосование США и России за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН. Он считает, что в ней содержится "абсолютно сбалансированная формулировка по украинскому кризису".

Также он отметил, что "этого действительно невозможно было представить".

Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением,

– добавил он.

Представитель Владимира Путина также убежден, что для отношений США и России нужно пройти "долгий путь", и при наличии политической воли его можно пройти "достаточно быстро и успешно".

Дональд Трамп после переговоров российской и американской делегаций 18 февраля в Саудовской Аравии резко изменил свою риторику и пошел на сближение с Россией.