Речник російського президента Дмитрій Пєсков сказав, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським. Про це пише 24 Канал із посиланням на російських пропагандистів.

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Нова адміністрація принесла зміни

Пєсков звернув увагу на спільне голосування США та Росії за одну резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Він вважає, що в ній міститься "абсолютно збалансоване формулювання щодо української кризи".

Також він відзначив, що "цього справді неможливо було уявити".

Нова адміністрація стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням,

– додав він.

Речник Владіміра Путіна також переконаний, що для відносин США та Росії потрібно пройти "довгий шлях", та за наявності політичної волі його можна пройти "досить швидко й успішно".

Дональд Трамп після перемовин російської та американської делегацій 18 лютого у Саудівській Аравії різко змінив свою риторику та пішов на зближення з Росією.