Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. По его словам, Путин совершенно не понимает, что конец близок.

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Российский диктатор, как любой жадный человек, думает, что все вопросы можно решить за деньги. Сейчас основная задача главы Кремля – тянуть время, ведь никакого положительного результата для него нет.

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Что делать Путину

Самый легкий вариант для Путина – покинуть захваченные территории, вместе с Крымом. Однако, как только его армия выйдет из Украины, война начнется в России.

У путинцев ситуация страшная, ведь не отдать Крым они не могут, а отдать – тем более не могут,

– сказал российский оппозиционный политик.

Сейчас они будут решать вопросы по двум направлениям. Первое, как договориться с Украиной и Владимиром Зеленским, чтобы не отдавать Крым. А второе, как решать вопрос, чтобы после поражения на войне в России не начались восстания.

На помощь путинскому режиму могут прийти Китай и Северная Корея. Они могут предоставить военных, которые будут подавлять бунт,

– предположил Мальцев.

Отметим, что в январе 2015 года Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российской армии. Согласно этому закону, в состав армии страны-агрессорки могут включить иностранные военные формирования, например корейские или китайские.

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