Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев. За його словами, Путін абсолютно не розуміє, що кінець близько.

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Російський диктатор, як будь-яка жадібна людина, думає, що всі питання можна вирішити за гроші. Зараз основне завдання очільник Кремля – тягнути час, адже ніякого позитивного результату для нього немає.

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Що робити Путіну

Найлегший варіант для Путіна – покинути захоплені території, разом з Кримом. Однак, як тільки його армія вийде з України, війна почнеться у Росії.

У путінців ситуація страшна, адже не віддати Крим вони не можуть, а віддати – тим більше не можуть,

– сказав російський опозиційний політик.

Зараз вони розв'язуватимуть питання у двох напрямках. Перший, як домовитись з Україною й Володимиром Зеленським, щоб не віддавати Крим. А другий, як розв'язувати питання, щоб після поразки на війні у Росії не почалися повстання.

На допомогу путінському режиму може прийти Китай та Північна Корея. Вони можуть надати військових, які придушуватимуть бунт,

– припустив Мальцев.

Зазначимо, що у січні 2015 року Путін підписав указ щодо служби іноземних громадян у російській армії. Згідно з цим законом, до складу армії країни-агресорки можуть включити іноземні військові формування, наприклад корейські чи китайські.

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