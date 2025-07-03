Такие сообщения появляются регулярно, поэтому к ним надо относиться скептически. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что главная цель подобных статей – драматизировать ситуацию.

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Есть ли риск захвата Одессы

Иногда СМИ делают это с хорошими намерениями, например, чтобы обратить внимание общественности на проблему, мотивировать сильнее давить на Путина. Но от таких публикаций больше вреда, чем хорошего влияния. К тому же в статье разгоняют панические настроения о том, что все якобы стало очень плохо.

Да, у нас сложная ситуация, есть нехватка определенных ресурсов на фоне отказа США помогать, но почему-то в публикациях не говорят о том, что главное средство поражения на фронте – это FPV-дроны. Их на 90% производит Украина,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Мы действительно зависим от американских средств ПВО. К сожалению, сейчас испытываем их недостаток. В этом есть объективная проблема, но она напрямую не влияет на ситуацию на фронте.

"Относительно Одессы, то это просто смешно. Напомню, что цель захватить Одессу была у России еще в первый год войны. Так же можем сказать о Харькове. В России всегда говорили, что хотят отрезать Украину от моря, выйти к Приднестровью, но эти намерения провалились еще в 2022 году", – подчеркнул Владимир Фесенко.

Сейчас мы не видим попыток десантирования возле Одессы, оккупанты не могут перейти на правый берег Днепра. Поэтому пока нет прямых передумал или возможностей, чтобы захватить Одессу.

Можно понять такие публикации о рисках захвата Сум, ведь этот город расположен в 30 километрах от российской границы. Более того, там россияне создали плацдарм, но сейчас ситуацию удалось стабилизировать.

Для Одессы прямых угроз нет. Главная проблема там – постоянные воздушные атаки. Поэтому, читая такие публикации, кажется, что их авторы спали 3 года, а теперь проснулись и пишут о проблеме, которая была актуальна еще в феврале 2022 года,

– подытожил политолог.

Напомним, в статье Financial Times говорилось о том, что захват Одессы якобы является главной целью России по состоянию на сейчас. На публикацию отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО. Андрей Коваленко отметил, что Путин хочет захватить всю Украину, но это не более, чем его желание. Планировать можно что угодно, но ничего из этого оккупантам не удастся