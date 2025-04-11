Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николая Лукашука.
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Лукашук призвал украинцев читать официальные источники
В статье CNN говорится о том, что захват Днепропетровщины будет для России "новым козырем на переговорах.
"Люди читают, начинается беспокойство. Это понятно", – заметил Лукашук.
Однако, он отметил, что нужно помнить, что российские войска не заходили на территорию Днепропетровщины.
Хотя активизация на отдельных направлениях действительно есть, и это подтверждают официальные источники.
Всю информацию о ситуации на фронте ежедневно предоставляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Не телеграмм-каналы. Не "анонимные инсайдеры". И точно не журналисты, которые работают с другого континента,
– написал Лукашук.
Он призвал читать подобные публикации критически, ведь это не оперативная информация или военная аналитика, а текст, ориентирован на западную аудиторию "в политическом и медийном контексте США", чтобы собрать внимание и просмотры тревожными заголовками, эмоциональными цитатами и громкими акцентами.
Председатель Днепропетровского облсовета призвал читать официальные источники, сохранять спокойствие и поддерживать ВСУ.