Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Миколи Лукашука.

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Лукашук закликав українців читати офіційні джерела

У статті CNN йдеться про те, що захоплення Дніпропетровщини буде для Росії "новим козирем на переговорах.

"Люди читають, починається занепокоєння. Це зрозуміло", – зауважив Лукашук.

Однак, він наголосив, що потрібно пам'ятати, що російські війська не заходили на територію Дніпропетровщини.

Хоча активізація на окремих напрямках дійсно є, і це підтверджують офіційні джерела.

Усю інформацію про ситуацію на фронті щодня надає Генеральний штаб Збройних Сил України.

Не телеграм-канали. Не "анонімні інсайдери". І точно не журналісти, які працюють з іншого континенту,

– написав Лукашук.

Він закликав читати подібні публікації критично, адже це не оперативна інформація чи військова аналітика, а текст, орієнтований на західну аудиторію "в політичному та медійному контексті США", аби зібрати увагу та перегляди тривожними заголовками, емоційними цитатами та гучними акцентами.

Голова Дніпропетровської облради закликав читати офіційні джерела, зберігати спокій та підтримувати ЗСУ.