Достижение положительных результатов в Украине – основанная цель правящей партии России. Однако победа для России уже не обязательно означает капитуляцию Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какую "победу" Кремль покажет россиянам

Администрация президента России, определила задачи для партии "Единая Россия" на парламентских выборах 2026 года. Эти цели включают достижение явки в 55% и получение 55% голосов, превышение результатов выборов 2021 года, а также создание положительного образа возможного завершения войны в Украине.

Кремль пытается представить любой итог войны как "победу", приемлемую для всех слоев общества. Основной акцент делается на риторике о "денацификации", "демилитаризации" и удержании аннексированных территорий, одновременно избегая темы возвращения раненых ветеранов. Такой подход направлен на удовлетворение ультранационалистов, а также на "молчаливое большинство", которое не имеет четко определенной политической позиции.

Кремль также обеспокоен по поводу реинтеграции ветеранов войны, что свидетельствует об осознании возможных социальных последствий их возвращения. На фоне низкого уровня безработицы многие ветераны могут остаться без работы после возвращения, что создает дополнительные вызовы. Кремль стремится подать неудачи на фронте как стратегические достижения и не имеет представления о том, как закончится эта война.

Россия не достигла своих целей, таких как "денацификация", "демилитаризация" Украины или полный захват Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины, но Кремль таки сосредотачивается на первых двух "достижениях", абстрактных и трудно проверяемых. Вероятно, Москва не знает, каких территориальных результатов может достичь.