Литовские разведчики убеждены, что Россия имеет возможность вести войну против Украины еще длительное время. Также там отметили о том, что Россия готовится к противостоянию с Североатлантическим Альянсом.

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Анализ литовской разведки

В новой сводке Института изучения войны аналитики обратили внимание на оценку литовской разведки, по данным которой Россия имеет возможность продолжать поддерживать нынешний темп войны против Украины и, вероятно, будет способна постепенно расширять свой военный потенциал в ближайшее время. Именно об этом говорится в оценке национальной угрозы на 2024 год, которую обнародовала разведка Литвы.

Эксперты ISW сделали основные выводы этого документа.

В литовской разведке говорится, что Россия имеет живую силу, материальные и финансовые ресурсы, чтобы поддержать свои военные действия в Украине в ближайшей перспективе.

По оценке разведки Литвы в 2023 году стране-агрессору удалось восстановить и увеличить количество живой силы, дислоцированной в Украине, несмотря на значительные потери, хотя россияне в дальнейшем предпочитают количество военных и техники над качеством своих сил.

Там также отметили, что российский оборонно-промышленный комплекс стал движущей силой российской экономики за счет других экономических секторов, Россия выделила не менее 10,8 триллиона рублей, что в долларовом эквиваленте составляет около 119 миллиардов, на военные расходы в 2023 году.

Кроме этого, литовские разведчики оценили качество российской экономики. Там заявили, что она работает лучше, чем ожидалось, из-за высоких цен на нефть и способности России компенсировать удар от санкций Запада.

По мнению литовской разведки, нет оснований считать, что только краткосрочные факторы являются движущей силой экономического роста России, и ожидать, пока структурные проблемы России будут углубляться в долгосрочной перспективе.

Также разведка Литвы не обошла стороной и так называемые "президентские выборы" в России в марте 2024. Аналитики отметили, что Кремль рассматривает эти выборы как важное событие для легитимизации Владимира Путина, поэтому непопулярные решения (как, например, потенциальная мобилизация) он будет принимать после выборов, что может позволить Кремлю решить проблему некоторых ограничений его долгосрочных военных усилий.

Какие планы Россия строит на Украину: что считают в разведке Литвы

Что касается планов России на Украину, то разведчики заявили, что страна-агрессор вряд ли откажется от своих долгосрочных целей покорения нашего государства, даже если ей не удастся достичь этих целей военным путем.

По данным литовской разведки, Россия в дальнейшем будет продолжать преследовать свою цель полного подрыва украинской государственности и суверенитета, обеспечения нейтрального статуса Украины и уничтожения военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе, независимо от результатов войны в Украине.

Москва в краткосрочной перспективе продолжит попытки распространить административный контроль российского государства на территорию в админграницах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Что заявила литовская разведка о противостоянии России с НАТО

Разведка Литвы оценила, что Россия готовится к противостоянию с НАТО в долгосрочной перспективе: хотя Москва выделила значительные ресурсы на войну в Украине, она сохраняет средства для подготовки к долговременной конфронтации с НАТО, в частности в регионе Балтийского моря.

Сейчас на восточном фланге НАТО Россия полагается в основном на воздушные и военно-морские мощности, а в 2023 году впервые развернула на Ладожском озере под Санкт-Петербургом корабли – носители ракет Калибр и увеличила количество вылетов тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтийским морем от одного в 2022 году до 5 в 2023.

Аналитики ISW добавили, что в российских военных кругах действительно открыто ведут дискуссии о том, как Россия может в ближайшее время начать войну против НАТО. Начальник Военной академии Генерального штаба России полковник Владимир Зарудницкий в недавней статье в журнале Министерства обороны России "Военная мысль" заявил, что война в Украине может перерасти в широкомасштабную войну в Европе и что прекращение боевых действий в Украине не приведет к прекращению противостояния между Западом и Россией.

Мирные переговоры между Россией и Украиной

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции 7 марта повторил призыв Китая к мирным переговорам между Россией и Украиной. В то же время в ISW сделали предположение, что Россия скорее всего, продолжит использовать такие призывы для продвижения собственных информационных операций, направленных на то, чтобы побудить Запад пойти на уступки.

Ван И заявил, что Китай якобы сохраняет "объективную и беспристрастную" позицию по войне в Украине, что также является частью давних усилий Китая заявить о себе как о якобы независимом посреднике в вероятном будущем переговорном процессе.

Аналитики в Институте изучения войны напомнили, что похожие заявления КНР озвучивала после встречи заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина и специального представителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя, которые встретились в Москве 2 марта. В ISW отметили, что Китай публично еще не объяснял детали собственного расплывчатого мирного плана из 12 пунктов, который Пекин опубликовал в начале 2023 года. Поэтому, как отметили аналитики, российские официальные лица, вероятно, будут продолжать поддерживать призывы Китая к переговорам.

"Галузин и Ли 2 марта отметили, что "невозможно" обсуждать урегулирование в Украине без участия России и без "учета интересов (России) в сфере безопасности" – это утверждение, которые Кремль регулярно использует, чтобы возложить ответственность за переговоры на Запад", – говорится в Институте изучения войны.

Кремль сосредоточился на отношениях с Гагаузией: что говорят в ISW

Россия ведет полномасштабную войну против Украины и продолжает создавать угрозу для других стран. В частности, она готовит почву для других операций.

В России начали акцентировать внимание на отношениях с Гагаузией после сосредоточения на другом пророссийском регионе Молдовы, сепаратистском Приднестровье. Аналитики Института изучения войны указывают, что это означает, что Кремль надеется использовать оба эти региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне переговоров о вступлении страны в ЕС и президентских выборов в Молдове позже 2024 года.

Это связано с тем, что пророссийская руководительница Гагаузии Евгении Гуцул встречается с российскими чиновниками. В частности, 6 марта она встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где Путин "пообещал поддерживать Гагаузию и гагаузский народ в защите законных прав, полномочий и позиций на международной арене".