Россия хочет использовать молдавские регионы Приднестровья и Гагаузию, для дестабилизации Молдовы. Кремль уже усилил свое внимание к отношениям с этими регионами.

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Оба региона могут использовать

В России начали акцентировать внимание на отношениях с Гагаузией после сосредоточения на другом пророссийском регионе Молдовы, сепаратистском Приднестровье. Аналитики указывают, что это означает, что Кремль надеется использовать оба эти региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне переговоров о вступлении страны в ЕС и президентских выборов в Молдове позже 2024 года.

Это связано с тем, что пророссийская руководительница Гагаузии Евгении Гуцул встречается с российскими чиновниками. В частности, 6 марта она встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где Путин "пообещал поддерживать Гагаузию и гагаузский народ в защите законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

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