Росія хоче використати молдовські регіони Придністров’я і Гагаузію, для дестабілізації Молдови. Кремль вже посилив свою увагу до відносин із цими регіонами.

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Обидва регіони можуть використати

У Росії почали акцентувати увагу на відносинах із Гагаузією після зосередження на іншому проросійському регіоні Молдови, сепаратистському Придністров’ї. Аналітики вказують, що це означає, що Кремль сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ країни до ЄС і президентських виборів у Молдові пізніше 2024 року.

Це пов'язано із тим, що проросійська очільниця Гагаузії Євгенії Гуцул зустрічається із російськими чиновниками. Зокрема, 6 березня вона зустрілася з президентом Росії Владіміром Путіним у Сочі, де Путін "пообіцяв підтримувати Гагаузію і гагаузький народ у захисті законних прав, повноважень і позицій на міжнародній арені".

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