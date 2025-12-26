Если Покровск упадет: эксперт сказал, какой город станет следующей целью России

На стратегическом уровне потеря Покровска не будет иметь решающего значения, ведь в случае отступления из города Украина не проиграет войну. Однако если Покровск упадет, под угрозой окажутся несколько важных для обороны Донецкой области городов.

Об этом 24 Каналу сообщил военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, что сейчас отход от Покровска не критичен в военном смысле, ведь длительная оборона города позволила выиграть время, чтобы построить оборонительные рубежи.

Чем опасна потеря Покровска?

Силы обороны смогли выбить врага из Доброполья, где в августе была демонстрация, что вражеские войска якобы перешли линии обороны, которые Украина готовила в Донецкой области.

Россияне пытаются захватить Покровск в течение полутора лет и до сих пор не взяли город, поэтому война будет продолжаться. Крайне тяжелая ситуация с логистикой в Мирноград. Город в серой зоне. В северной части Покровска продолжаются бои. Оккупанты не контролируют эти города, но ситуация критическая.

Если россияне достигнут успеха здесь, то дальше сконцентрируют усилия на захвате Константиновки, там сложная ситуация. Кроме этого, оккупанты могут получить доступ к Днепропетровской области,

– сказал Попович.

Константиновка это южные ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию. На днях стало известно о захвате Северска, который является восточными воротами в Славянско-Краматорскую агломерацию. Далее российские войска, вероятно, будут наращивать свои усилия на Лимане, пытаясь захватить его.

"Мы постепенно подходим к боям за Славянско-Краматорскую агломерацию, если россияне будут иметь успех в Константиновке и Лимане. Временные рамки трудно назвать, бои могут длиться месяцами", – добавил военный обозреватель.

По его словам, успех россиян в Покровске и Мирнограде также будет иметь политическое значение. Таким образом диктатор может укрепить переговорную позицию России, особенно на фоне потери Купянска. Это сокрушительное поражение в информационном плане, если учесть то, что россияне неоднократно заявляли о захвате города.

Какие планы россиян на фронте?