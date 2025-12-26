Якщо Покровськ впаде: експерт сказав, яке місто стане наступною ціллю Росії

На стратегічному рівні втрата Покровська не матиме вирішального значення, адже у разі відступу з міста Україна не програє війну. Проте якщо Покровськ впаде, під загрозою опиняться кілька важливих для оборони Донецької області міст.

Про це 24 Каналу повідомив військовий оглядач Денис Попович. Він додав, що наразі відхід від Покровська не критичний у військовому сенсі, адже тривала оборона міста дозволила виграти час, щоб розбудувати оборонні рубежі.

Чим небезпечна втрата Покровська?

Сили оборони змогли вибити ворога з Добропілля, де в серпні була демонстрація, що ворожі війська нібито перейшли лінії оборони, які Україна готувала у Донецькій області.

Росіяни намагаються захопити Покровськ протягом півтора року і досі не взяли місто, тому війна продовжуватиметься. Вкрай важка ситуація з логістикою у Мирноград. Місто у сірій зоні. У північній частині покровська тривають бої. Окупанти не контролюють ці міста, але ситуація критична.

Якщо росіяни досягнуть успіху тут, то далі сконцентрують зусилля на захопленні Костянтинівки, там складна ситуація. Крім цього, окупанти можуть отримати доступ до Дніпропетровської області,

– мовив Попович.

Костянтинівка це південні ворота до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Днями стало відомо про захоплення Сіверська, який є східною брамою до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Далі російські війська, ймовірно, нарощуватимуть свої зусилля на Лимані, намагаючися захопити його.

Яка ситуація на фронті: дивіться на карті

"Ми поступово підходимо до боїв за Слов'янсько-Краматорську агломерацію, якщо росіяни матимуть успіх у Костянтинівці та Лимані. Часові рамки важко назвати, бої можуть тривати місяцями", – додав військовий оглядач.

За його словами, успіх росіян у Покровську та Мирнограді також матиме політичне значення. У такий спосіб диктатор може зміцнити переговорну позицію Росії, особливо на фоні втрати Куп'янська. Це нищівна поразка в інформаційному плані, якщо врахувати те, що росіяни неодноразово заявляли про захоплення міста.

Які плани росіян на фронті?