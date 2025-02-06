Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, отметив, что Саудовская Аравия и основные игроки ОПЕК дают понять Соединенным Штатами Америки, что они не служат Трампу. Президенту США, по его словам, стоит помнить об интересах не только своей, но и других стран.

Смотрите также "Ледяная королева" Белого дома: кто такая Сьюзи Уайлз и как стала ближайшим советником Трампа

Начало политики Трампа

Мохаммад Фараджаллах считает, что Дональд Трамп довольно агрессивно начал свое президентство, что могло несколько насторожить Саудовскую Аравию.

Его заявления шокировали арабский мир. В частности то, что Трамп предлагал выселить палестинцев в Иорданию и Египет. Это разочаровало Саудовскую Аравию, Катар и Алжир,

– сказал он.

В Рияде дают понять, что не только Соединенные Штаты Америки имеют определенное влияние на геополитику. Саудовская Аравия планирует инвестировать 600 миллиардов долларов в США.

Важно! Нефтяная промышленность США и международные производители выступают против плана Дональда Трампа по увеличению добычи, поскольку это может снизить цены и уменьшить их доходы. Руководители нефтяных компаний США уже намекнули, что не планируют наращивать добычу, а ОПЕК+ продолжает ограничивать поставки, чтобы удержать рыночные цены.

По словам главного редактора, такая существенная инвестиция означает готовность саудитов сотрудничать с американцами, однако и в США должны идти на встречу.

Саудовская Аравия хочет получить (от США – 24 Канал): первое – гарантии безопасности, если вдруг начнется война с Ираном, второе – разрешение на мирную ядерную программу, третье – вооружение для обороны арабских стран,

– отметил он.

Отказала ли Саудовская Аравия Трампу

Фараджаллах подчеркнул, что в Саудовской Аравии не проигнорировали просьбу Трампа по снижению цен на нефть и увеличение объемов добычи.

Вероятно, если президент США сделает какой-то шаг навстречу саудитам, то в Рияде начнут искать технические возможности, которые бы повлияли на падение цен.

До конца марта (2025 года – 24 Канал) будут разработаны технические возможности, чтобы с апреля начинать увеличивать добычу нефти,

– предположил главный редактор.

Пока в Саудовской Аравии не видят серьезного аргумента, чтобы начинать нефтяное противостояние с Россией или Алжиром только потому, что Трамп этого хочет. Мохаммад Фараджаллах отметил, если же в США не будут игнорировать потребности Рияда, то любые договоренности будут оправданы.