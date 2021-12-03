Например, северокорейский лидер Ким Чен Ын вдруг оказался единственным человеком в стране, которому можно носить кожаные плащи. Остальным отныне это запрещено. По крайней мере, так сообщают азиатские медиа.

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В принципе, запрет довольно логичный, если смотреть на него глазами именно северокорейского чиновника. В последние месяцы Ким Чен Ын здорово похудел и хотя все еще довольно упитанный, уже не выглядит вызывающе толстым на фоне хронически недоедающих соотечественников.

Еще несколько месяцев и он вообще рискует лишиться звания единственного северного корейца с лишним весом. Как тогда выделяться из толпы простолюдинов? Чем отличаться от них?

Конечно, нарядами. Еще с 2019 года он время от времени появлялся в кожаном черном плаще сродни тем, что носили нацисты в 40 годы или большевистские комиссары в 20 годы XX столетия.

Но вот в нынешнем осенне-зимнем сезоне Ким Чен Ын вообще ничего другого не надевает. Теперь этот плащ – его визитная карточка. Только его и ничья больше.



Плащ – визитная карточка Ким Чен Ына / Коллаж 24 канала

Полиция изымает кожаные плащи

Южнокорейские СМИ рассказывают, что полиция изымает похожие изделия у продавцов и у тех, кто осмеливается выйти в них на улицу. Говорят, что носить такие плащи дозволено только одному человеку.

Любой, кто ослушается запрета, рискует быть обвиненным в оскорблении этого одного человека – Ким Чен Ына.

Зная нравы северокорейской элиты (они не жалеют ни своих, ни чужих, а человеческие жизни вообще в грош не ставят) можно предположить, что запрет на ношение такого гардероба соблюдается беспрекословно.

Тем более, что своего массового производства такого рода одежды в Северной Корее нет, а импорт также мал, как и платежеспособный спрос на иностранные вещи.

В стране, где зарплата в пару десятков долларов в месяц считается достойной, в принципе не может быть много даже относительно дорогих вещей.

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Основу гардероба большинства ее жителей составляют простые рабочие рубахи и штаны из виналона – синтетической ткани, которую делают из антрацита и известняка, то есть из угля и камней. Вот это серо-зеленое добро выпускается в достатке.

Запрет на одежду – лишь один из эпизодов

Запрет на ношение одежды как у вождя – лишь один из эпизодов выстраиваемого властями Северной Кореи культа личности Ким Чен Ына, хотя и очень заметный эпизод.

Еще одним проявлением строительства этого культа стало исчезновение из залов заседания и чиновничьих кабинетов портретов предков и предшественников молодого Кима – деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира.

Спустя 10 лет после прихода к власти, Ким Чен Ын решил уже выйти из тени покойных родственников и заявить о себе, как о политике со своим почерком и личными достижениями.

Но пока с реальными достижениями выходит плохо: переговоры с США после ухода Дональда Трампа из Белого дома застопорились, робкие рыночные реформы погубила пандемия коронавируса, страна вновь стоит на пороге голода и массовых смертей.

Раз достижениями отличаться от предшественников пока не выходит, наверное, он решил быть хоть внешне другим и влез в плащ.

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Уже одевшись в нарядное, Ким Чен Ын объявил о начале новой эры: официально годы его правления уже провозглашены в Северной Корее великой эпохой.

Какой была политика раньше

Как и положено отцу нации, Ким-младший объявил о создании новой государственной идеологии. Вернее, о модернизации старой, придуманной дедом и доработанной отцом.

При деде, первом лидере Северной Кореи Ким Ир Сене, страна руководствовалась идеями чучхе, которые кратко можно описать примерно так: любой ценой снизить зависимость от иностранных государств, самим производить все необходимое для жизни и революционной борьбы.

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Сменивший Ким Ир Сена его сын Ким Чен Ир добавил к чучхе сонгун: не только все делать самим, но еще и ориентироваться в первую очередь на армию и флот. Сначала удовлетворять их нужды, а уже потом думать о гражданских.

Сейчас же и чучхе, и сонгун укреплены "кимченынизмом" – гениальным, как пишет северокорейская пресса, даром политического предвидения, которым обладает молодой вождь. Больше о новой государственной философии толком ничего не известно. Зато плащ нарядный.