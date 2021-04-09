11 апреля пластуны отмечают День Первой Пластовой Присяги. Из-за пандемии привычные массовые мероприятия отменены, однако пройдет всемирный онлайн-марафон.

День Первой Пластовой Присяги – это день рождения крупнейшей молодежной организации Украины "Пласт". В этом году пластуны будут отмечать 109 годовщину.

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День рождения "Пласта"

В апреле 1912 года первые пластовые кружки, возглавляемые основателем организации Александром Тисовским, присягнули на верность Богу и Украине. Этим они дали толчок для развития организации, которой уже более 100 лет. В этом году вся пластовая общественность отмечает уже 109 годовщину со дня принятия первой пластовой Присяги.

Уже второй раз из-за пандемии пластуны соберутся в формате онлайн. В этом году команды нескольких городов "станиц" Пласта объединились для проведения Всемирного марафона.

Кроме Украины, Пласт официально существует в 8 странах мира:

Австралии,

Аргентине,

Великобритании,

Канаде,

Германии,

Польши,

Словакии

США.

Трансляция мероприятия состоится из двух крупнейших пластовых ячеек Украины – Киева и Львова, а в течение марафона к поздравлению пластунов присоединяются ячейки организации из-за рубежа.

Программа мероприятия будет включать блоки для всех возрастных категорий "Пласта" – квест, соревнования и живой костер.

Праздничная трансляция состоится на официальном канале "Пласта" в ютубе. Организаторы приглашают присоединиться к марафону всех желающих и заинтересованных в украинском скаутинге.