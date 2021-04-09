На День рождения "Пласта" состоится масштабный всемирный онлайн-марафон
11 апреля пластуны отмечают День Первой Пластовой Присяги. Из-за пандемии привычные массовые мероприятия отменены, однако пройдет всемирный онлайн-марафон.
Источник:"Пласт"
День Первой Пластовой Присяги – это день рождения крупнейшей молодежной организации Украины "Пласт". В этом году пластуны будут отмечать 109 годовщину.
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День рождения "Пласта"
В апреле 1912 года первые пластовые кружки, возглавляемые основателем организации Александром Тисовским, присягнули на верность Богу и Украине. Этим они дали толчок для развития организации, которой уже более 100 лет. В этом году вся пластовая общественность отмечает уже 109 годовщину со дня принятия первой пластовой Присяги.
Уже второй раз из-за пандемии пластуны соберутся в формате онлайн. В этом году команды нескольких городов "станиц" Пласта объединились для проведения Всемирного марафона.
Кроме Украины, Пласт официально существует в 8 странах мира:
- Австралии,
- Аргентине,
- Великобритании,
- Канаде,
- Германии,
- Польши,
- Словакии
- США.
Трансляция мероприятия состоится из двух крупнейших пластовых ячеек Украины – Киева и Львова, а в течение марафона к поздравлению пластунов присоединяются ячейки организации из-за рубежа.
Программа мероприятия будет включать блоки для всех возрастных категорий "Пласта" – квест, соревнования и живой костер.
Праздничная трансляция состоится на официальном канале "Пласта" в ютубе. Организаторы приглашают присоединиться к марафону всех желающих и заинтересованных в украинском скаутинге.
Что известно про Пласт?
Это украинская скаутская организация, крупнейшая и старейшая молодежная организация Украины, воспитывает сознательную и проактивную украинскую молодежь на скаутских началах. Общественная организация "Киевский Пласт" является центром организации в городе Киеве, крупнейшей молодежной организацией столицы.
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