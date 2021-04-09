11 квітня пластуни відзначають День Першої Пластової Присяги. Через пандемію звичні масові заходи скасовані, однак пройде всесвітній онлайн-марафон.

День Першої Пластової Присяги – це день народження найбільшої молодіжної організації України – "Пласту". Цьогоріч пластуни відзначатимуть 109 річницю.

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День народження "Пласту"

У квітні 1912 року перші пластові гуртки, очолювані засновником організації Олександром Тисовським, присягнули на вірність Богу та Україні. Цим вони дали поштовх для розвитку організації, якій вже понад 100 років. Цього року весь пластовий загал відзначає вже 109 річницю від дня складання Першої Пластової Присяги.

Уже вдруге через пандемію пластуни зберуться у форматі онлайн. Цього року команди декількох міст "станиць" Пласту об’єднались для проведення всесвітнього марафону.

Окрім України, Пласт офіційно існує у 8 країнах світу:

Австралії,

Аргентині,

Великобританії,

Канаді,

Німеччині,

Польщі,

Словаччині

США.

Трансляція заходу відбудеться з двох найбільших пластових осередків України – Києва та Львова, а протягом марафону до привітання пластунів долучаються осередки організації з-за кордону.

Програма заходу включатиме блоки для всіх вікових категорій "Пласту" – квест, змаги та живу Ватру.

Святкова трансляція відбудеться на офіційному каналі "Пласту" в ютубі. Організатори запрошують долучатись до марафону усіх охочих та зацікавлених в українському скаутингу.