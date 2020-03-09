13:08
9 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Українець, який створив емблеми ОУН, Пласту та авіакомпанії Lufthansa

      Зроблено в Україні - Читать новость на русском

      Роберт Лісовський – один із найвизначніших графіків сучасності. Учень легендарного Георгія Нарбута залишив після себе чималий спадок – він є автором численних українських шрифтів, емблем та ілюстрацій. Більше про життя та творчість митця – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Лісовський в Україні

      Роберт Лісовський народився наприкінці XIX століття у Кам'янському – великому промисловому центрі на Дніпропетровщині, у родині вихідців із Німеччини.

      Читайте також Українець створює унікальні писанки, якими надихається Gucci: фото, відео

      З дитинства він мав хист до малювання. Навчався у київській школі художника Миколи Мурашка, а згодом – у новоствореній Українській державній академії мистецтв. Одним із викладачів юнака був Георгій Нарбут – автор грошових банкнот часів Української народної республіки.


      Георгій Нарбут / Фото з архівів "Країни"

      Саме завдяки його впливу Роберт Лісовський розвивався насамперед як художник-графік. Згодом він написав спогади про свого учителя Георгія Нарбута.

      Що відомо про Нарбута? Це – український художник-графік, ілюстратор. Один із засновників і ректор Української академії мистецтв. Є автором перших українських державних знаків (банкнот УНР та поштових марок), автором проєктів Державного герба і Печатки Української держави, розробник мундирів для українського війська та меблів для парламенту, автор байок та памфлетів. 

      Вимушена еміграція

      У 1920-х роках, коли Київ захопили більшовики, Роберта двічі арештовували. Аби уникнути в'язниці, довелося тікати. Львів, Берлін, Прага, Рим, Лондон – подальше життя Лісовський провів у вимушеній еміграції. Проте не забував про батьківщину і був активним діячем української діаспори.

      Лісовський створював численні шрифти та ілюстрації для періодичних видань, а також обкладинки для книжок. "Сонячні кларнети" Павла Тичини, "Вежі" Олега Ольжича, "Українські баляди" Леоніда Полтави – ці та багато інших видань доповнилися дизайном Лісовського.

      Роботи Роберта Лісовського: дивіться фото


      Окрім графіки, Лісовський захоплювався аквареллю. Його пейзажі та архітектурні замальовки зберігаються в музеях та у приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном.

      Активна участь у Пласті

      Роберт був учасником Пласту – української скаутської організації. Знаний під пластовим ім'ям "Сизий орел", він виховав кілька поколінь патріотів за кордоном. Саме Лісовський художньо оформив емблему "Пласту" – переплетений із лілеєю тризуб.


      Роберт Лісовський та одне з виконань пластової лілеї у його авторстві / Колаж 24 каналу

      Що символізує герб Пласту?Три лілеї символізують три головні обов'язки пластуна, а тризуб вказує на те, що Пласт — це українська організація молоді. Пластуни, які склали пластову присягу, носять його як відзнаку приналежності до організації. Окрім того, трилиста лілея — це відзнака скаутів у всьому світі, що у різних країнах по-різному поєднана із іншими символами.

      До слова, Роберт Лісовський також є автором емблеми ОУН — щита синього кольору із стилізованим золотим тризубом з мечем.

      Логотип для Lufthansa

      Художник працював і з європейськими структурами, зокрема – державними. Наприклад, у Варшаві займався проєктуванням монет. За словами доньки графіка Зої Лісовської, її батько також доклався до створення логотипу однієї з найпотужніших європейських авіакомпаній – Lufthansa.

      Первинне лого – журавель у колі – з'явилось у 1918 році. Його розробив німецький дизайнер Отто Фірле для транспортної авіакомпанії Deutschen Аero Lloyd. У 1926 році DАL об'єдналася зі ще одним німецьким авіаконцерном, унаслідок чого утворилася відома нині Deutsche Lufthansa.

      Логотипи Deutsche Lufthansa / Колаж 24 каналу

      Тоді ж з'явився й оновлений логотип – журавель у польоті постав у жовто-синіх кольорах. Нова емблема начебто і є роботою Лісовського, який на той час навчався в Берлінській академії мистецтв. Але документальних підтверджень авторства українця немає.

      Зверніть увагу Українець, який полегшив роботу фотографів в усьому світі

      Керівництво Lufthansa не заперечує, що Роберт міг бути залучений до процесу редизайну, однак офіційним автором лого все ж вважають німця Фірле. Біографи припускають, що інформація про авторство Лісовського могла "загубитися" за часів Третього рейху.

      У Жінки, яку госпіталізували в Житомирі через підозру на коронавірус, виявили грип
      сьогодні
      Автор: Марченко Олена
      Теги: Історія Новини України авіація Пласт Мистецтво Зроблено в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:05 Воскресіння Кобзаря, або дивний новий світ
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 12:39 Шевченко та жінки: відверто про особисте життя генія
      Настя Сукач
      сьогодні , 12:00 Чи зможе Україна наздогнати Польщу?
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 09:02 Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 08:40 Диктатура Мінцифри: дискримінація IT-розробників?
      Олекса Коба
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук