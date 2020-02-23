Українець створює унікальні писанки, якими надихається Gucci: фото, відео

Майстер з Коломиї розробив авторський стиль розпису писанок. Його роботи прикрашають не лише українські музеї, а й приватні колекції.

Олег Кіращук народився і виріс у місті Коломия, що на Івано-Франківщині. З дитинства він спостерігав, як писанки створюють його мама та бабуся.

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Хлопець вважав, що писанкарство – зовсім не чоловіча справа, але взявши в 14 років писак до рук, так захопився, що це стало справою його життя.

Мама писачок у руки дала. Я спробував. Буквально день – і захворів на писанки,

– розповів Олег.

Перші гроші за свою роботу Олег отримав, продававши писанки на базарі.



Олег Кіращук

Авторський стиль

Спочатку майстер працював в автентичному стилі: зображував традиційні гуцульські мотиви, покутські символи-обереги. На початку 2000 року об'їздив на велосипеді багато сіл Прикарпаття, де зустрічався із сільськими майстрами, робив замальовки давніх орнаментів, досліджував їх історію та символіку.



Писанки Олега Кіращука

Згодом Олег розробив свій авторський стиль: власних символів він не вигадує, але постійно експериментує з кольоровою гамою та оригінальним поєднанням елементів композиції. Кіращук розписує перепелині, страусині, гусячі та курячі яйця – вибір залежить від масштабності візерунку. На створення однієї писанки може піти кілька днів.



Авторський стиль Олега Кіращука

Популярність серед іноземних колекціонерів

У середині 2000 років Олег почав продавати свої роботи через інтернет-аукціон. Писанки привернули до себе увагу поціновувачів народного мистецтва, переважно з-за кордону. Майстер отримує замовлення із Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Японії тощо. Ціна писанки може варіюватися від кількох сотень до кількох тисяч гривень.



Писанки Олега Кіращука / Фото: Галицький Кореспондент

Колекція Gucci

У 2009 році італійський модний дім Gucci представив зимову колекцію, окремі вбрання з якої перегукувалися із писанками українця.



Колекція Gucci-2009 за мотивами писанок Олега Кіращука

Олег зізнається, був шокований коли упізнав у колекції мотиви своїх робіт, але дуже радіє, що у модному домі надихнулися його роботами. Питання про порушення авторських прав не ставив, бо орнаменти насправді – народні, а він лише використав їх для створення писанок.



У колекції справді помітні елементи українських орнаментів

Майстер створив вже понад 15 тисяч писанок

Олег не збирається зупинятися на досягнутому. Зараз він не лише малює сам, а й ділиться своїми уміннями з іншими, влаштовуючи майстер-класи як в Україні, так і за кордоном.



Олег Кіращук на виставці за кордоном / Фото: Галицький кореспондент