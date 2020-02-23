Украинец создает уникальные писанки, которыми вдохновляется Gucci: фото, видео
Мастер из Коломыи разработал авторский стиль росписи писанок. Его работы украшают не только украинские музеи, но и частные коллекции.
Олег Киращук родился и вырос в городе Коломыя на Ивано-Франковщине. С детства он наблюдал, как писанки создают его мама и бабушка.
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Парень считал, что писанки – совсем не мужское дело, но взяв в 14 лет писак в руки, так увлекся, что это стало делом его жизни.
Мама писачок в руки дала. Я попытался. Буквально день – и заболел писанками,
– рассказал Олег.
Первые деньги за свою работу Олег получил, продав писанки на рынке.
Олег Киращук
Авторский стиль
Сначала мастер работал в аутентичном стиле: изображал традиционные гуцульские мотивы, покутские символы-обереги. В начале 2000 года объездил на велосипеде много сел Прикарпатья, где встречался с сельскими мастерами, делал зарисовки древних орнаментов, исследовал их историю и символику.
Писанки Олега Киращука
Впоследствии Олег разработал свой авторский стиль: собственных символов он не придумывает, но постоянно экспериментирует с цветовой гаммой и оригинальным сочетанием элементов композиции. Киращук расписывает перепелиные, страусиные, гусиные и куриные яйца – выбор зависит от масштабности рисунка. На создание одной писанки может уйти несколько дней.
Авторский стиль Олега Киращука
Популярность среди иностранных коллекционеров
В середине 2000 года Олег начал продавать свои работы через интернет-аукцион. Писанки привлекли к себе внимание ценителей народного искусства, преимущественно из-за рубежа. Мастер получает заказы из Германии, Великобритании, США, Канады, Японии. Цена писанки может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.
Писанки Олега Киращука / Фото: Галицкий Корреспондент
Коллекция Gucci
В 2009 году итальянский модный дом Gucci представил зимнюю коллекцию, отдельные наряды из которой перекликались с писанками украинца.
Коллекция Gucci-2009 по мотивам писанок Олега Киращука
Олег признается, был шокирован когда узнал в коллекции мотивы своих работ, но очень рад, что в модном доме вдохновились его работами. Вопрос о нарушении авторских прав не ставил, потому орнаменты на самом деле – народные, а он только использовал их для создания писанок.
В коллекции на самом деле заметны элементы украинских орнаментов
Мастер создал уже более 15 тысяч писанок
Олег не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас он не только рисует сам, но и делится своими умениями с другими, устраивая мастер-классы как в Украине, так и за рубежом.
Олег Киращук на выставке за рубежом / Фото: Галицкий корреспондент