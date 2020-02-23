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      Украинец создает уникальные писанки, которыми вдохновляется Gucci: фото, видео

      Сделано в Украине - Читати новину українською

      Мастер из Коломыи разработал авторский стиль росписи писанок. Его работы украшают не только украинские музеи, но и частные коллекции.

      Олег Киращук родился и вырос в городе Коломыя на Ивано-Франковщине. С детства он наблюдал, как писанки создают его мама и бабушка.

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      Парень считал, что писанки – совсем не мужское дело, но взяв в 14 лет писак в руки, так увлекся, что это стало делом его жизни.

      Мама писачок в руки дала. Я попытался. Буквально день – и заболел писанками,
      – рассказал Олег.

      Первые деньги за свою работу Олег получил, продав писанки на рынке.

      Олег Кіращук
      Олег Киращук

      Авторский стиль

      Сначала мастер работал в аутентичном стиле: изображал традиционные гуцульские мотивы, покутские символы-обереги. В начале 2000 года объездил на велосипеде много сел Прикарпатья, где встречался с сельскими мастерами, делал зарисовки древних орнаментов, исследовал их историю и символику.

      Писанки Олега Кіращука
      Писанки Олега Киращука

      Впоследствии Олег разработал свой авторский стиль: собственных символов он не придумывает, но постоянно экспериментирует с цветовой гаммой и оригинальным сочетанием элементов композиции. Киращук расписывает перепелиные, страусиные, гусиные и куриные яйца – выбор зависит от масштабности рисунка. На создание одной писанки может уйти несколько дней.

      Писанки Олега Кіращука
      Авторский стиль Олега Киращука

      Популярность среди иностранных коллекционеров

      В середине 2000 года Олег начал продавать свои работы через интернет-аукцион. Писанки привлекли к себе внимание ценителей народного искусства, преимущественно из-за рубежа. Мастер получает заказы из Германии, Великобритании, США, Канады, Японии. Цена писанки может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

      Писанки Олега Кіращука
      Писанки Олега Киращука / Фото: Галицкий Корреспондент

      Коллекция Gucci

      В 2009 году итальянский модный дом Gucci представил зимнюю коллекцию, отдельные наряды из которой перекликались с писанками украинца.

      Гуччі надихнулись писанками українського майстра
      Коллекция Gucci-2009 по мотивам писанок Олега Киращука

      Олег признается, был шокирован когда узнал в коллекции мотивы своих работ, но очень рад, что в модном доме вдохновились его работами. Вопрос о нарушении авторских прав не ставил, потому орнаменты на самом деле – народные, а он только использовал их для создания писанок.

      Колекція Гуччі по мотивам українських писанок
      В коллекции на самом деле заметны элементы украинских орнаментов

      Мастер создал уже более 15 тысяч писанок

      Олег не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас он не только рисует сам, но и делится своими умениями с другими, устраивая мастер-классы как в Украине, так и за рубежом.

      Олег Кіращук
      Олег Киращук на выставке за рубежом / Фото: Галицкий корреспондент

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      Автор: Марченко Елена
      Теги: Новости Украины Исскусство Новости культуры Новости Ивано-Франковска Сделано в Украине
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