Украинец создает уникальные писанки, которыми вдохновляется Gucci: фото, видео

Мастер из Коломыи разработал авторский стиль росписи писанок. Его работы украшают не только украинские музеи, но и частные коллекции.

Олег Киращук родился и вырос в городе Коломыя на Ивано-Франковщине. С детства он наблюдал, как писанки создают его мама и бабушка.

Читайте также: Украинка расписала кружки Starbucks Петриковской росписью: потрясающие работы художницы

Парень считал, что писанки – совсем не мужское дело, но взяв в 14 лет писак в руки, так увлекся, что это стало делом его жизни.

Мама писачок в руки дала. Я попытался. Буквально день – и заболел писанками,

– рассказал Олег.

Первые деньги за свою работу Олег получил, продав писанки на рынке.



Олег Киращук

Авторский стиль

Сначала мастер работал в аутентичном стиле: изображал традиционные гуцульские мотивы, покутские символы-обереги. В начале 2000 года объездил на велосипеде много сел Прикарпатья, где встречался с сельскими мастерами, делал зарисовки древних орнаментов, исследовал их историю и символику.



Писанки Олега Киращука

Впоследствии Олег разработал свой авторский стиль: собственных символов он не придумывает, но постоянно экспериментирует с цветовой гаммой и оригинальным сочетанием элементов композиции. Киращук расписывает перепелиные, страусиные, гусиные и куриные яйца – выбор зависит от масштабности рисунка. На создание одной писанки может уйти несколько дней.



Авторский стиль Олега Киращука

Популярность среди иностранных коллекционеров

В середине 2000 года Олег начал продавать свои работы через интернет-аукцион. Писанки привлекли к себе внимание ценителей народного искусства, преимущественно из-за рубежа. Мастер получает заказы из Германии, Великобритании, США, Канады, Японии. Цена писанки может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.



Писанки Олега Киращука / Фото: Галицкий Корреспондент

Коллекция Gucci

В 2009 году итальянский модный дом Gucci представил зимнюю коллекцию, отдельные наряды из которой перекликались с писанками украинца.



Коллекция Gucci-2009 по мотивам писанок Олега Киращука

Олег признается, был шокирован когда узнал в коллекции мотивы своих работ, но очень рад, что в модном доме вдохновились его работами. Вопрос о нарушении авторских прав не ставил, потому орнаменты на самом деле – народные, а он только использовал их для создания писанок.



В коллекции на самом деле заметны элементы украинских орнаментов

Мастер создал уже более 15 тысяч писанок

Олег не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас он не только рисует сам, но и делится своими умениями с другими, устраивая мастер-классы как в Украине, так и за рубежом.



Олег Киращук на выставке за рубежом / Фото: Галицкий корреспондент