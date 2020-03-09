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      Украинец, который создал эмблемы ОУН, Пласта и авиакомпании Lufthansa

      Сделано в Украине - Читати новину українською

      Роберт Лисовский – один из крупнейших графиков современности. Ученик легендарного Георгия Нарбута оставил после себя значительное состояние – он является автором многочисленных украинских шрифтов, эмблем и иллюстраций. Больше о жизни и творчестве художника – читайте в материале 24 канала.

      Лисовский в Украине

      Роберт Лисовский родился в конце XIX века в Каменском – крупном промышленном центре на Днепропетровщине, в семье выходцев из Германии.

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      С детства он имел способности к рисованию. Учился в киевской школе художника Николая Мурашко, а впоследствии – в новосозданной Украинской государственной академии искусств. Одним из преподавателей юноши был Георгий Нарбут – автор денежных банкнот времен Украинской народной республики.


      Георгий Нарбут / Фото из архивов "Страны"

      Именно благодаря его влиянию Роберт Лисовский развивался прежде всего как художник-график. Впоследствии он написал воспоминания о своем учителе Георгии Нарбуте.

      Что известно о Нарбуте?Это – украинский художник-график, иллюстратор. Один из основателей и ректор Украинской академии искусств. Является автором первых украинских государственных знаков (банкнот УНР и почтовых марок), автором проектов Государственного герба и Печати Украинского государства, разработчик мундиров для украинского войска и мебели для парламента, автор басен и памфлетов.

      Вынужденная эмиграция

      В 1920-х годах, когда Киев захватили большевики, Роберта дважды арестовывали. Чтобы избежать тюрьмы, пришлось бежать. Львов, Берлин, Прага, Рим, Лондон – дальнейшую жизнь Лисовский провел в вынужденной эмиграции. Однако не забывал о родине и был активным деятелем украинской диаспоры.

      Лисовский создавал многочисленные шрифты и иллюстрации для периодических изданий, а также обложки для книг. "Солнечные кларнеты" Павла Тычины, "Башни" Олега Ольжича, "Украинские Баллады" Леонида Полтавы – эти и многие другие издания дополнились дизайном Лисовского.

      Работы Роберта Лисовского: смотрите фото

      Кроме графики, Лисовский увлекался акварелью. Его пейзажи и архитектурные зарисовки хранятся в музеях и в частных коллекциях как в Украине, так и за рубежом.

      Активное участие в Пласте

      Роберт был участником Пласта – украинской скаутской организации. Известный под пластовым именем "Сизый орел", он воспитал несколько поколений патриотов за рубежом. Именно Лисовский художественно оформил эмблему "Пласта" – переплетенный с лилией трезубец.


      Роберт Лисовский и одно из исполнений пластовой лилии в его авторстве / Коллаж 24 канала

      Что символизирует герб Пласта?Три лилии символизируют три главные обязанности пластуна, а трезубец указывает на то, что Пласт – это украинская организация молодежи. Пластуны, которые составили пластовую присягу, носят его как знак отличия принадлежности к организации. Кроме того, трехлистная лилия – это награда скаутов во всем мире, в разных странах по-разному сопряжена с другими символами.

      К слову, Роберт Лисовский также является автором эмблемы ОУН – щита синего цвета со стилизованным золотым трезубцем с мечом.

      Логотип для Lufthansa

      Художник работал и с европейскими структурами, в частности – государственными. Например, в Варшаве занимался проектированием монет. По словам дочери графика Зои Лисовской, ее отец также причастен к созданию логотипа одной из крупнейших европейских авиакомпаний – Lufthansa.

      Первичное лого – журавль в кругу – появилось в 1918 году. Его разработал немецкий дизайнер Отто Фирлей для транспортной авиакомпании Deutschen Аero Lloyd. В 1926 году DАL объединилась с еще одним немецким авиаконцерном, вследствие чего образовалась известная ныне Deutsche Lufthansa.

      Логотипы Deutsche Lufthansa / Коллаж 24 канала

      Тогда же появился и обновленный логотип – журавль в полете появился в желто-синих цветах. Новая эмблема якобы и является работой Лисовского, который в то время учился в Берлинской академии искусств. Но документальных подтверждений авторства украинском нет.

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      Руководство Lufthansa не отрицает, что Роберт мог быть вовлечен в процесс редизайна, однако официальным автором логотип все же считают немца Фирле. Биографы предполагают, что информация об авторстве Лисовского могла "потеряться" во времена Третьего рейха.

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      Автор: Марченко Елена
      Теги: История Новости Украины авиация Пласт Исскусство Сделано в Украине
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