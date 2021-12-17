Торжественная церемония состоялась в сессионном зале Верховной Рады во время заседания в пятницу, 17 декабря.

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Это многолетняя предрождественская традиция, которая напоминает о важности мира, добра, любви и единения,

– сказал спикер.

Также Руслан Стефанчук поблагодарил и пожелал, чтобы сияние Вифлеемского Огня согрело всю Украину.



Пластуны передали Вифлеемский огонь Верховной Раде / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Пластуны передали огонь мира из Вифлеема Верховной Раде / Фото Валентина Полищук, 24 канал

Пластуны посетили Зеленского

Впоследствии представители Национальной скаутской организации "Пласт" пришли с огнем к главе государства.