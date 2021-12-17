Урочиста церемонія відбулася в сесійній залі Верховної Ради під час засідання у п'ятницю, 17 грудня.

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Це багатолітня передріздвяна традиція, яка нагадує про важливість миру, добра, любові та єднання,
– сказав спікер.

Також Руслан Стефанчук подякував і побажав, щоб сяйво Вифлеємського Вогню зігріло всю Україну.


Пластуни передали Вифлеємський вогонь Верховній Раді / Фото Валентини Поліщук, 24 канал


Пластуни передали Вогонь Миру з Вифлеєму Верховній Раді / Фото Валентина Поліщук, 24 канал

Пластуни завітали до Зеленського

Згодом представники національної скаутської організації "Пласт" завітали з вогнем до глави держави.

Що відомо про урочисту подію

Вже понад 30 років поспіль українські скаути перед Різдвом привозять "святий вогонь" в Україну. Ідея полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.