Глава Государственной пограничной службы Украины и участник российско-украинской войны Сергей Дейнеко передал специальное "приветствие" главе белорусских пограничников.

Ситуация между Украиной и Белоруссией изменилась после нападения России. Проблема состоит в том, что территорию Украины обстреливают и с территории соседней Беларуси.

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Глава Госпогранслужбы передал "приветствие" коллеге в Беларуси

Глава украинской пограничной службы передал главе белорусских пограничников Анатолию Лаппо 30 серебряников. Это плата за измену.

В ведомстве подчеркнули, что это "поздравление" с пренебрежением. Эти "средства" отдали послу Беларуси в Украине Андрею Соколу.

Главе белорусских пограничников передали 30 серебряников:

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