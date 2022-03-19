Платежи в Приват24 будут временно недоступны в ночь на 20 марта

19 марта 2022 , 22:08
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Источник:

фейсбук Приватбанка

В ПриватБанке предупредили, что платежи в приложении Приват24 будут временно недоступны. В частности, из-за регламентных работ.

Соответствующую информацию обнародовали вечером 19 марта. В частности, речь идет об ограничениях всего на почти 10 часов.

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В Приват24 ночью будут недоступны платежи

Сегодня ночью (говорится о 20 марта с 00:10 до 10:00) мы проводим регламентные работы с Приват24. В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны,
– сообщили в банке.  

Объяснили, что работы позволят повысить стабильность процессов банка и поблагодарили за понимание.

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Автор: Діана Квасневська