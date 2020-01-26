Платежки за тепло: сколько украинцы платят за коммунальные услуги

Непонятные начисления в платежках и холодные батареи. Украинцы в этот отопительный сезон не заметили обещанных правительством скидок. Корреспонденты 24 канала узнавали почему.

Ведущая 24 канала Дарья Кудимова уже полгода пытается навести порядок в платежках за отопление.

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"В очередной раз приходит платежка за отопление около четырех тысяч гривен. Это при том, что у нас вообще батареи выключены практически", – рассказала ведущая 24 канала Дарья Кудимова.

Начисляют платежки на тепло и горячую воду Даше не по данным абонентского счетчика, который установлен в ее квартире, а по норме потребления. Чтобы получать справедливые платежки, она ждет опломбирования счетчика. Для этого написала заявление в "Киевтеплоэнерго", но на том конце трубки второй месяц говорят, что заявка в работе.

Защитить свои права потребителям жилищно-коммунальных услуг сегодня сложно. В Украине эти функции разделены между несколькими государственными органами – НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом. Впрочем они, как правило, вместо решения проблем отписывают письма и перенаправляют в соседнее ведомство.

Все что можно делать это – привлекать к ответственности, восстанавливать права потребителей. Лучшая форма для этого – общественное объединение,

– пояснил глава ОО "Энергетический омбудсмен" Александр Трохимец.

Такие существуют в странах ЕС. Все они законно наделены статусом посреднической деятельности в решении жилищно-коммунальных споров. Это позволяет оперативно решать проблемы и не перегружать суды и государственные органы. Чтобы и в Украине этот механизм заработал, нашим законотворцам сначала нужно принять закон "Об энергетическом омбудсмене".

А такими успехами на днях похвастался украинский премьер Алексей Гончарук: "Сказано — сделано! Платежки на тепло и горячую воду снижены до 30%".



Пост Гончарука раскритиковали украинцы

В КГГА объяснили, почему киевляне не чувствуют на своих кошельках скидку, о которой заявил премьер Гончарук. "Каждый год в декабре месяце начисления больше, чем в ноябре. Здесь надо понимать, что в декабре холоднее и начисление было бы намного большим, если бы перерасчет не был сделан", – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.



Где в платежке указаны скидки

Чтобы заметить перерасчет, нужно смотреть на соответствующую графу в платежке, где должна быть указана "та самая скидка".

Какие города уже уменьшили тарифы на тепло

Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев, Львов.

Жители этих украинских городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках.

Что этому предшествовало