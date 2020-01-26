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      Платіжки за тепло: скільки українці сплачують за комунальні послуги

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      Незрозумілі нарахування у платіжках та холодні батареї. Українці цього опалювального сезону не помітили обіцяних від уряду знижок. Кореспонденти 24 каналу дізнавалися чому.

      Ведуча 24 каналу Дар'я Кудімова вже пів року намагається навести лад у платіжках за опалення.

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      "В черговий раз приходить платіжка на опалення близько чотирьох тисяч гривень. Це при тому, що у нас взагалі батареї вимкнені практично", – розповіла ведуча 24 каналу Дар'я Кудімова.

      Нараховують платіжки на тепло і гарячу воду Даші не за даними абонентського лічильника, який встановлений у її квартирі, а за нормою споживання. Аби отримувати справедливі платіжки, вона чекає на опломбування лічильника. Для цього написала заяву в "Київтеплоенерго", але на тому кінці слухавки другий місяць кажуть, що заявка в роботі.

      Захистити свої права споживачам житлово-комунальних послуг сьогодні складно. В Україні ці функції поділені між кількома державними органами – НКРЕКП та Антимонопольним комітетом. Утім вони, як правило, замість розв'язання проблем – пишуть листи та перенаправляють у сусіднє відомство.

      Все що можна робити це – притягати до відповідальності, відновлювати права споживачів. Найкраща форма для цього – громадське об'єднання,
      – пояснив голова ГО "Енергетичний омбудсмен" Олександр Трохимець.

      Такі існують у країнах ЄС. Всі вони законно наділені статусом посередницької діяльності у вирішенні житлово-комунальних суперечок. Це дозволяє оперативно розв'язувати проблеми й не перевантажувати суди та державні органи. Аби й в Україні цей механізм запрацював, нашим законотворцям спочатку треба ухвалити закон "Про енергетичного омбудсмена".

      А такими успіхами днями похвалився український прем'єр Олексій Гончарук: "Сказано — зроблено! Платіжки на тепло та гарячу воду знижено до 30%".

      Комунальні послуги
      Допис Гончарука розкритикували українці

      У КМДА пояснили, чому ж кияни не відчувають на своїх гаманцях знижку, про яку заявив прем'єр Гончарук. "Кожного року в грудні місяці нарахування більше, ніж в листопаді. Тут треба розуміти, що у грудні холодніше і нарахування було б набагато більше, якби перерахунок не було зроблено", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

      Комунальні послуги
      Де в платіжці вказано за знижки

      Аби помітити перерахунок, потрібно дивитися на відповідну графу в платіжці, де має бути вказана "та сама знижка".

      Які міста вже зменшили тарифи на тепло

      Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ, Львів.

      Жителі цих українських міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платіжках.

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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новини України Олексій Гончарук КМДА Київенерго Новини політики Комунальні послуги
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