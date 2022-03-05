В компании сообщили, что останавливают доступ к услугам Payoneer новым клиентам. А также завершают выполнять свои обязательства с нынешними партнерами и клиентами.

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"Мы не можем с чистой совестью поддерживать деятельность агрессивного правительства, которое нарушает десятилетия мира в Европе", – отметили в сообщении.

Payoneer гарантирует доступ украинцам к деньгам

Также в Payoneer отметили, что гарантируют доступ к деньгам клиентам из Украины, несмотря на то, где они находятся в мире.

Саму платформу планируют настроить так, чтобы клиенты могли легко переводить деньги организациям для поддержки Украины. Представители Payoneer пообещали направить финансовую помощь для преодоления гуманитарных проблем в нашем государстве.

Заметим, что ранее работу с Россией приостановили PayPal. К ним обращался глава Минцифры Михаил Федоров.

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