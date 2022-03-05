У компанії повідомили, що зупиняють доступ до послуг Payoneer новим клієнтам. А також – завершують виконувати свої зобов'язання з нинішніми партнерами і клієнтами.

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"Ми не можемо з чистою совістю підтримувати діяльність агресивного уряду, який порушує десятиліття миру в Європі", – наголосили у повідомленні.

Payoneer гарантує доступ українцям до грошей

Також у Payoneer зауважили, що гарантують доступ до грошей клієнтам з України, попри те, де у світі вони перебувають.

Саму платформу планують налаштувати так, аби клієнти могли легко переказувати гроші організаціям для підтримки України. Представники Payoneer пообіцяли направити фінансову допомогу, щоб подолати гуманітарні проблеми в нашій державі.

Зауважимо, що раніше роботу з Росією зупинили PayPal. До них звертався очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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