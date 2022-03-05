У компанії повідомили, що зупиняють доступ до послуг Payoneer новим клієнтам. А також – завершують виконувати свої зобов'язання з нинішніми партнерами і клієнтами.
Читайте також PayPal призупинила роботу в Росії
"Ми не можемо з чистою совістю підтримувати діяльність агресивного уряду, який порушує десятиліття миру в Європі", – наголосили у повідомленні.
Payoneer гарантує доступ українцям до грошей
Також у Payoneer зауважили, що гарантують доступ до грошей клієнтам з України, попри те, де у світі вони перебувають.
Саму платформу планують налаштувати так, аби клієнти могли легко переказувати гроші організаціям для підтримки України. Представники Payoneer пообіцяли направити фінансову допомогу, щоб подолати гуманітарні проблеми в нашій державі.
Зауважимо, що раніше роботу з Росією зупинили PayPal. До них звертався очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!