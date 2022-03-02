Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Важно На счет, который НБУ открыл для ВСУ, уже перечислили более 6 миллиардов гривен

Еще 1 марта Нацбанк запретил проводить следующие операции с российскими и белорусскими банковскими карточками:

Зачислять средства на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт, эмитированных банками России и Беларуси.

Принимать в Украине платежные карты, эмитированные банками России и Белоруссии (никаких переводов, расчетов и выдачи наличных денег).

Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины,

– подчеркнул заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.