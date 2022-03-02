Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Важливо На рахунок, який НБУ відкрив для ЗСУ, вже перерахували понад 6 мільярдів гривень

Ще 1 березня Нацбанк заборонив проводити такі операції з російськими та білоруськими банківськими карточками:

Зараховувати кошти на рахунки клієнтів–фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Росії та Білорусі.

Приймати в Україні платіжні картки, емітовані банками Росії та Білорусі (ніяких переказів, розрахунків та видачі готівки).

Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України", – підкреслив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

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