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      Платформу примирения продвигает бывшая регионалка и соратница Ахметова, – Гнап

      - Читати новину українською

      О примирении и единстве говорят не обычные граждане, а те, кто сам довел Донбасс до беды, потерял там свои капиталы и теперь лишь хочет снова вернуть все это себе. Потому, вместе с господином Сивохо эту "Платформу национального примирения" активно продвигает бывшая регионалка Татьяна Бахтеева.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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      Он напомнил, что Бахтеева – близкая соратница донецкого олигарха Рината Ахметова, и вместе с ним приложилась к масштабному выкачиванию денег с жителей Донбасса. А после российского вторжения значительную часть влияния и активов она вместе с Ахметовым в регионе потеряла.

      Но вот недавно она снова появилась на публике и ведет разговоры о мире и единстве. И предлагает Украине напрямую вести переговоры с боевиками, что вполне устраивает Россию, потому что Кремль очень заинтересован в том, чтобы о его роли агрессора вспоминали как можно меньше,
      – отметил Гнап.

      Бахтеева и Ахметов

      бахтєєва сивохо
      Сивохо и Бахтеева (вторая слева) / Screenshot

      Кто такая Татьяна Бахтеева Татьяна Бахтеева была членом "Партии регионов". Также она известна тем, что возглавляла Комитет по вопросам здравоохранения (июль 2006 — ноябрь 2014). С 2014 стала членом "Оппозиционного блока".

      У Татьяны Бахтеевой и Раисы Богатыревой, которые возглавляли соответственно комитет и министерство здравоохранения, была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки лекарств.

      Ранее политолог Виктор Таран рассказал 24 каналу, что муж Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". И они закупали лекарства через Минздрав у "Стирола" на десятки миллионов гривен. Хоть качество этих лекарств было очень низким.

      "Впрочем, если госпожа Бахтеева забыла, то мы прекрасно помним, как ее патрон Ахметов напрямую уже вел переговоры с террористами, которые весной 2014 года захватили Донецкую обладминистрацию. Тогда, как не пытался Ахметов уговаривать боевиков о примирении, они продолжили захватывать государственные здания и убивать украинских патриотов. Потому что, мнение Ахметова их интересовало мало", – рассказал журналист.

      Он добавил: все приказы что тогда, что сегодня они получали и получают из Москвы. Что в очередной раз доказывает, что у нас нет никакого внутреннего конфликта, а военное вторжение соседнего государства, жертвами которого уже стали тысячи людей.

      И если господин Сивохо этого до сих пор не понял, то тогда может ему не стоит заниматься национальной безопасностью и обороной Украины? А руководству государства стоит подумать стоит ли пользоваться советами такого советника?
      – подытожил Гнап.

      Смотрите видео полного блога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 15 марта 2020

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Сергей Сивохо Новости политики Национальная платформа примирения и единства Украина – Россия Ринат Ахметов Война на Донбассе
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