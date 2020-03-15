Платформу примирення просуває колишня регіоналка і соратниця Ахметова, – Гнап

Про примирення і єдність говорять не звичайні громадяни, а ті, хто сам довів Донбас до біди, втратив там свої капітали і тепер лише хоче знову повернути все це собі. Бо, разом із паном Сивохом цю "Платформу національного примирення" активно просуває колишня регіоналка Тетяна Бахтєєва.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

Важливо Платформа примирення з Донбасом: що не так робить Сивохо

Він нагадав, що Бахтєєва – близька соратниця донецького олігарха Ріната Ахметова, і разом з ним доклалася до масштабного викачування грошей із жителів Донбасу. А після російського вторгнення значну частину впливу і активів вона разом з Ахметовим в регіоні втратила.

Але ось нещодавно Бахтєєва знову з’явилася на публіці і веде розмови про мир та єдність. І пропонує Україні напряму вести переговори з бойовиками, що цілком влаштовує Росію, бо Кремль дуже зацікавлений в тому, щоб про його роль агресора згадували якомога менше,

– наголосив Гнап.

Бахтєєва та Ахметов



Сивохо і Бахтєєва (друга ліворуч) / Screenshot

Хто така Тетяна БахтеєваТетяна Бахтеєва була членом "Партії регіонів". Також вона відома тим, що очолювала Комітет з питань охорони здоров'я (липень 2006 — листопад 2014). З 2014 стала членом "Опозиційного блоку".



У Тетяни Бахтєєвої і Раїси Богатирьової, які очолювали відповідно комітет та міністерство охорони здоров'я, була дуже вузька група компаній, через які вони здійснювали закупівлі ліків.



Раніше політолог Віктор Таран розповів 24 каналу, що чоловік Бахтєєвої був акціонером фірми "Стірол". І вони закуповували ліки через МОЗ у "Стіролу" на десятки мільйонів гривень. Хоч якість цих ліків була дуже низькою.

"Втім, якщо пані Бахтєєва забула, то ми прекрасно пам’ятаємо, як її патрон Ахметов напряму вже вів переговори з терористами, які навесні 2014 року захопили Донецьку обладмінстрацію. Тоді, як не намагався Ахметов умовляти бойовиків про примирення, вони продовжили захоплювати державні будівлі і вбивати українських патріотів. Бо, думка Ахметова їх цікавила мало", – розповів журналіст.

Він додав: всі накази що тоді, що сьогодні вони отримували і отримують із Москви. Що вкотре доводить, що у нас немає ніякого внутрішнього конфлікту, а є військове вторгнення сусідньої держави, жертвами якого вже стали тисячі людей.

І якщо пан Сивохо цього досі не зрозумів, то тоді може йому не варто опікуватися національною безпекою та обороною України? А керівництву держави варто подумати чи варто користуватися порадами такого радника?

– підсумував Гнап.

Дивіться відео повного блогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 15 березня 2020