Как рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, российские оккупанты удивили размахом краж. Они выносили из домов украинцев все, что попадалось под руку.

Читайте также Оккупанты могут готовить диверсии на вокзалах и автодорогах

Кража "плазмы"

Особой популярностью у оккупантов пользовались телевизоры. Впрочем, запихнуть "плазму" в технику оркам не всегда удавалось.

"Плазма" не влезала в танк или в БТР – они ее разбили. Они вырывали стенки детские. Для них даже вода и газ в домах были шоком,

– рассказал Чаус.

Смотрите также – Глава Полтавской ОВА об атаке на Миргород и ситуации в Полтавской области