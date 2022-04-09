Як розповів голова Чепнігівської ОВА В'ячеслав Чаус, російські окупанти здивували розмахом крадіжок. Вони виносили з будинків українців усе, що потрапляло під руку.
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Крадіжка "плазми"
Особливою популярністю в окупантів користувалися телевізори. Втім, запхати "плазму" в техніку оркам не завжди вдавалося.
"Плазма" не влазила в танк чи в БТР – вони її розтрощили. Вони виривали стінки дитячі. Для них навіть вода та газ в будинках були шоком,
– розповів Чаус.
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