Ползают перед Россией и боятся, – Верещук о Красном Кресте

Ирина Верещук отметила, что очень много общается с представителями Красного Креста. Кажется, это организация под белым флагом, которая имеет нейтральный статус и более чем двухсотлетнюю историю.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук заявила, что в то же время Красный Крест фактически унижается перед Россией. Представители организации боятся даже взять письмо с подтверждением маршрута гумкоридора.

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Я наблюдаю, как те, кто должен иметь нейтральный статус и обеспечить гуманитарные коридоры, ползая, фактически унижаясь, перед Россией, боятся у них даже взять письмо, в котором Россия должна только подтвердить наличие маршрута, который мы согласовали,

– подчеркнула Верещук.

Верещук подчеркнула, что уже даже не говорит об автомобиле, который ехал бы во главе колонны и свидетельствовал, что эвакуируют детей и женщин.

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