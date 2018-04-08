Племянница российского шпиона Скрипаля в очередной раз отличилась резонансным заявлением

Виктория Скрипаль, племянница бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля опровергает информацию, что она работает на российские спецслужбы. Кроме того, женщина заявила, что готова дать любые разъяснения британской полиции.

Такое заявление она сделала в комментарии британскому ресурсу The Sunday Telegraph.

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"Если британцы говорят, что я работаю на спецслужбы, то пусть они это докажут. Приведите мне хотя бы одно доказательство", – отметила женщина.

По ее словам, она готова посетить Скотленд-Ярд, "чтобы дать разъяснения, если их что-то интересует".

Кроме того, Виктория Скрипаль отметила, что ранее общалась со своей двоюродной сестрой Юлией только в соцсетях, а по телефону они общались только по необходимости.

Напомним, ранее Виктория Скрипаль заявляла, что ее двоюродная сестра Юлия, которая была отравлена ​​в Солсбери, "отчаянно" хочет вернуться в Россию.