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      Племянник Путина создаст в России собственную партию

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      Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создаст партию на базе движения "Люди дела". Будущий политик полностью поддерживает лидера Кремля и говорит, что альтернативы Путину нет.

      Новую партию Роман Путин позиционирует как "правоконсервативный проект", сообщает "Настоящее время".

      Интересно Путин объяснил, почему не считает себя царем

      В задачи партии входит:

      • защита предпринимателей;
      • снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса:
      • борьба с монополиями и торговыми сетями;
      • снижение налогов;
      • дешевые кредиты.

      "Мы хотели бы содействовать властям в их позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем", – рассказал Роман Путин. Основной целью партии он назвал прохождение в Госдуму.

      Конституционный суд России одобрил поправки, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина. Лидер Кремля у власти уже 20 лет и может пробыть еще до 2036 года.

      Будущий политик также высказал свое мнение относительно обнуления президентских сроков.

      Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же,
      – сказал молодой Путин.

      Что известно о Романе Путине?
      Роман Путин – двоюродный племянник президента России. Он работал в ФСБ, занимал пост советника мэра Рязани по безопасности и консультировал губернаторов по экономическим вопросам.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин
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