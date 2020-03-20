Племянник Путина создаст в России собственную партию

Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создаст партию на базе движения "Люди дела". Будущий политик полностью поддерживает лидера Кремля и говорит, что альтернативы Путину нет.

Новую партию Роман Путин позиционирует как "правоконсервативный проект", сообщает "Настоящее время".

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В задачи партии входит:

защита предпринимателей;

снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса:

борьба с монополиями и торговыми сетями;

снижение налогов;

дешевые кредиты.

"Мы хотели бы содействовать властям в их позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем", – рассказал Роман Путин. Основной целью партии он назвал прохождение в Госдуму.

Конституционный суд России одобрил поправки, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина. Лидер Кремля у власти уже 20 лет и может пробыть еще до 2036 года.

Будущий политик также высказал свое мнение относительно обнуления президентских сроков.

Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же,

– сказал молодой Путин.

Что известно о Романе Путине?

Роман Путин – двоюродный племянник президента России. Он работал в ФСБ, занимал пост советника мэра Рязани по безопасности и консультировал губернаторов по экономическим вопросам.