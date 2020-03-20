Племянник Путина создаст в России собственную партию
Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создаст партию на базе движения "Люди дела". Будущий политик полностью поддерживает лидера Кремля и говорит, что альтернативы Путину нет.
Новую партию Роман Путин позиционирует как "правоконсервативный проект", сообщает "Настоящее время".
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В задачи партии входит:
- защита предпринимателей;
- снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса:
- борьба с монополиями и торговыми сетями;
- снижение налогов;
- дешевые кредиты.
"Мы хотели бы содействовать властям в их позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем", – рассказал Роман Путин. Основной целью партии он назвал прохождение в Госдуму.
Конституционный суд России одобрил поправки, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина. Лидер Кремля у власти уже 20 лет и может пробыть еще до 2036 года.
Будущий политик также высказал свое мнение относительно обнуления президентских сроков.
Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же,
– сказал молодой Путин.
Что известно о Романе Путине?
Роман Путин – двоюродный племянник президента России. Он работал в ФСБ, занимал пост советника мэра Рязани по безопасности и консультировал губернаторов по экономическим вопросам.